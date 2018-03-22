В Сети появилось видео момента обрушения пешеходного моста в Майами, штат Флорида. Ролик был снят на кадры регистратора проезжавшего мимо автомобиля.

Инцидент, напомним, произошел на прошлой неделе, 15 марта. В результате происшествия погибли шесть человек, один из них в момент ЧП находился на мосту, еще пять – в проезжавших под объектом автомобилях.

Официальная причина инцидента не установлена до сих пор, отмечает Daily Mail.