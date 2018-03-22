Панин сбежал в Италию до запрета суда на выезд из России

Актеру Алексею Панину запретили выезжать из России из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, такое решение принял 21 марта Гагаринский суд Москвы. Отмечается, что сумма штрафов составила около 375 тысяч рублей.

В данный момент Панин находится в Риме по личным делам, и, как признался актер, ему не было известно о постановлении. Он отметил, что пока не знает даты возвращения в Россию.

«Я нахожусь в Риме, в Италии. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?» – спросил он.

Как пишет «Лента.ру», причиной запрета могли стать долги Панина по алиментам, актер задолжал более миллиона рублей своему ребенку.

Ранее Алексей Панин заявил, что не имеет возможности оплатить штрафы, поскольку год находился без работы – он искал свою дочь и жил в автомобиле. По словам актера, добрые люди помогали ему деньгами.