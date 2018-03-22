Карты Google помогут узнать время ожидания столика в ресторанах

Карты Google для оперативной системы iOS получили новое полезное обновление под номером 4.47, которое уже доступно большинству пользователей в App Store. Теперь карты покажут, сколько придется ждать столик в ресторанах, сообщает Engadget.

Посмотреть среднее время ожидания можно будет более чем в миллионе заведений по всему миру. При этом функция будет показывать время для каждого часа, а также уведомлять, когда ждать придется особенно долго.

Помимо этого, обновление облегчит поиск и сортировку отзывов для ресторанов и кафе.

Отмечается, что пока новшество появилось не у всех владельцев техники Apple, однако в ближайшее время оно станет доступно на всех «яблочных» гаджетах.