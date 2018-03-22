Фруктовые соки могут привести к преждевременной смерти

Ученые Университета Эмори в США пришли к выводу, что употребление сладких напитков, в частности фруктовых соков, может привести к преждевременной смерти людей старше 45 лет. Об этом сообщает научный портал EurekAlert!.

Более 30 тысяч человек приняли в исследовании, но в итоговую выборку вошли примерно 18 тысяч добровольцев – тех, кто не страдал диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты оценили употребление ими напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, в частности соки, сладкую воду, конфеты, сладкие завтраки с подсластителями.

За участниками наблюдали в течение шести лет, в случае смерти испытуемого выяснялась возможная причина его смерти. Также учитывались другие факторы влияния на смертность: курение, физическая активность, уровень доходов.

Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 мл в день. При этом другие сахаросодержащие продукты риск преждевременной смерти не увеличивали.