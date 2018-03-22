Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фруктовые соки могут привести к преждевременной смерти

Василиса Морозова
07:58 22.03.2018
Американские ученые раскрыли смертельную опасность фруктовых соков.
Фруктовые соки могут привести к преждевременной смерти
Фото: pixabay.com

Ученые Университета Эмори в США пришли к выводу, что употребление сладких напитков, в частности фруктовых соков, может привести к преждевременной смерти людей старше 45 лет. Об этом сообщает научный портал EurekAlert!.

Более 30 тысяч человек приняли в исследовании, но в итоговую выборку вошли примерно 18 тысяч добровольцев – тех, кто не страдал диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты оценили употребление ими напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, в частности соки, сладкую воду, конфеты, сладкие завтраки с подсластителями.

За участниками наблюдали в течение шести лет, в случае смерти испытуемого выяснялась возможная причина его смерти. Также учитывались другие факторы влияния на смертность: курение, физическая активность, уровень доходов. 

Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 мл в день. При этом другие сахаросодержащие продукты риск преждевременной смерти не увеличивали. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
МИД возмутило сравнение Джонсона ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Дата21.03.2018, 22:06
МИД возмутило сравнение Джонсона ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Дата22.03.2018, 07:26
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
FIFA: поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества
Дата21.03.2018, 14:35
FIFA: поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Ракетоносцы Ту-160 оснастят новыми двигателями
Дата22.03.2018, 02:56
Ракетоносцы Ту-160 оснастят новыми двигателями
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.