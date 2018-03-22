Савченко рассказала, как Тимошенко просила у Захарченко помощи

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в момент госпереворота в 2014 году встречалась с Александром Захарченко, который сейчас является главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, и просила у него помощи.

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной <…> Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал - ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», - сказала Савченко в эфире NewsOne.

При этом, по словам нардепа, когда она встречалась с Захарченко, Тимошенко пыталась отговорить ее и осудила этот поступок. Савченко отметила, что украинская партия просто проявляет лицемерие и прикрывается им.