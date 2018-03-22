Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Снежный покров в столице останется до второй декады апреля, заявила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения», - пояснила она.

Поэтому, по словам Волосюк, в Подмосковье снег растает только к концу апреля. На этой же неделе ожидаются осадки смешанной фазы. Синоптик подчеркнула, что «на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены».

Ранее метеорологи назвали 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до почти 5 градусов тепла.