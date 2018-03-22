Ульяновские реконструкторы восстановили уникальный броневик времен Великой Отечественной

Реконструкторы из ульяновского клуба «Автобат» восстановили единственный в регионе броневик времен Великой Отечественной войны – бронеавтомобиль БА-64. Теперь полностью рабочий автомобиль участвует в реконструкциях клуба как настоящая боевая машина.

Руководитель «Автобата» Александр Чурашов называет БА-64 своей главной гордостью. Идея восстановить легендарный броневик и использовать его в зрелищно воспроизведенных исторических боях пришла ему около десяти лет назад.

Восстановление БА-64 заняло немало времени. Главную сложность составил поиск оригинальных деталей техники. Чурашов искал фрагменты броневика везде, в том числе в пунктах приема металлолома. Например, шасси он нашел как раз на пункте приема вторчермета, как и оригинальный двигатель.

Ульяновские реконструкторы намерены возить броневик по стране вместе с остальной восстановленной ими техникой, чтобы принимать участие в «боях». Атака пехоты выглядит гораздо зрелищнее, если им помогает броневой автомобиль. Клуб «Автобат» регулярно приглашают на военно-исторические фестивали и реконструкции по всей России.