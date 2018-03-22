СМИ: Лондон призвал Европу выслать российских дипломатов

Власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, британские спецслужбы активно делятся информацией о случившемся с европейскими коллегами, чтобы убедить другие страны последовать примеру Лондона.Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена заявить участникам саммита ЕС, что Россия является стратегическим противником, а не партнером, представляющим собой долгосрочную угрозу для всех стран объединения.

«Мэй в четверг на саммите ЕС в ходе ужина с партнерами выступит с жестким предупреждением, что правительство Владимира Путина представляет угрозу всей Европе, а вызовы со стороны России будут продолжаться годами», –– заявил британский чиновник.

По словам председателя Евросовета Дональда Туска, на саммите ЕС будет обсуждаться вопрос Скрипаля. На фоне этого канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву доказать свою непричастность к инциденту.

Напомним, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен вместе с дочерью Юлией в британском городе Солсбери 4 марта. Спустя пару часов после случившегося Лондон обвинил в отравлении Москву. Через 10 дней Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия отрицает все обвинения, в Кремле указали на нелогичность обвинений и нестыковки в «деле Скрипаля».