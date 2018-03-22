США выделят 1,6 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

Соединенные Штаты по решению конгресса планируют потратить 1,6 миллиарда долларов на сооружение стены на границе с Мексикой, которую собирается возвести президент США Дональд Трамп.

Это следует из обнародованного проекта бюджета, он согласован и республиканцами, и демократами, пишет РИА Новости.

Администрация президента изначально запросила на эти цели 25 миллиардов долларов. Демократы во время согласования бюджета выступали против ассигнований на строительство стены, но вскоре уступили.

Республиканцы заявляют, что на выделенную сумму будет построено 144 километра «физических барьеров» для замены невысоких заграждений. При этом средства не пойдут на возведение бетонной стены, которую намеревался построить американский лидер.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции было одним из основных обещаний Дональда Трампа во время президентской гонки.