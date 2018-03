Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто

Полиция американского города Темпе опубликовала видео, на котором запечатлен момент исторического ДТП, в ходе которого впервые в истории погиб человек, сбитый беспилотным автомобилем. Видео опубликовано в Twitter.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigatingthe details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ