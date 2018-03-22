Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто

Полиция американского города Темпе опубликовала видео, на котором запечатлен момент исторического ДТП, в ходе которого впервые в истории погиб человек, сбитый беспилотным автомобилем. Видео опубликовано в Twitter.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigatingthe details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.

Запись сделана двумя камерами – одна обращена на дорогу, другая внутрь салона. Беспилотный автомобиль компании Uber передвигался по трассе ночью в условиях плохой освещенности. В какой-то момент на дороге появилась женщина с велосипедом, и, судя по всему, автоматика беспилотной машины не успела среагировать.

Первая зафиксированная авария с участием беспилотного автомобиля, которая привела к смертельному исходу, произошла 18 марта. В Uber уже заявили о приостановке испытаний беспилотных автомобилей в ряде городов, в том числе в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.