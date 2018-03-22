Вашингтон выделит средства на «противостояние российскому влиянию»

Конгресс Соединенных Штатов намерен выделить 250 миллионов долларов на борьбу с «российским влиянием», пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета США на 2018 финансовый год.

В документе говорится, что выделенная сумма рассчитана на «противостояние российскому влиянию» и «укрепление демократии в России».

В тоже время Конгресс продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и вводит ограничительные меры на другие статьи сотрудничества с Москвой.

Между тем, проект бюджета предусматривает выделение 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая поставки Киеву летального оружия.