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В Кремле озвучили главные логические нестыковки в «деле Скрипаля»

Вадим Синицын
05:19 22.03.2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о главных противоречиях, которые не дают рассматривать всерьез обвинения России британской стороной по делу Скрипаля.
В Кремле озвучили главные логические нестыковки в «деле Скрипаля»
Фото: FERNVALL LOTTE / ZUMAPRESS / Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему обвинения британского правительства в адрес РФ относительно инцидента в Солсбери не выдерживают проверки обычной логикой. Об этом сообщает RT.

В первую очередь Песков отметил, что Сергей Скрипаль являлся российским гражданином однако шпионов был именно британским. Он оказался в Королевстве после согласованного обмена и представлял нулевую ценность для России, иначе бы его никто не отпустил.

Также пресс-секретарь президента напомнил о прошедших президентских выборах в России и грядущем ЧМ-2018 по футболу. Песков подчеркнул, что никто в России даже не подумал бы о столь безумной операции накануне таких важных событий.

«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо», - отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента привел аналогию, которую назвал «грубой», однако подчеркнул, что придумать что-то грубее случившегося довольно сложно. Он призвал представить себе зеркальную ситуацию в Москве – например, некто сбил человека, и выяснилось, что автомобиль был британского производства.

«А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заключил Песков.

Инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошел четвертого марта. Всего за несколько часов британское правительство «провело анализ» отравляющего вещества, заявило, что оно было произведено в СССР и на этом основании обвинила Россию в атаке. Затем последовали высылка дипломатов РФ, бойкот ЧМ-2018 и активная информация компания против России. Действия Великобритании немедленно нашли горячую поддержку США и других стран Запада.

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