США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине

Конгресс Соединенных Штатов выделит помощь Украине на военные нужды в размере около 200 миллионов долларов. Об этом говорится в документе проекта бюджета США на 2018 год, пишет РИА Новости.

Военная помощь включает в себя расходы на летальное оружие, обучение украинских военнослужащих, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного Вашингтоном.

В тоже время имеются и ограничения на предоставление оружия, так, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Бюджет должны одобрить обе палаты конгресса, и также необходима подпись президента США Дональда Трампа.