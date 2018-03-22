Опубликованы кадры охоты гепарда от первого лица

Ученые сняли на видео охоту гепарда на антилопу от первого лица. Съемка велась в естественных условиях в одном из парков в Намибии.

Видеозапись охоты публикует BBC Earth Unplugged. Специалисты прикрепили камеру к телу животного.

На кадрах видно, как хищник развивает огромную скорость, однако догнать антилопу ему так и не удается. При этом гепард, несмотря на установленную камеру, чувствует себя комфортно.