СМИ: в четверг Трамп введет торговые санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп готовится объявить о введении торговых санкций против Китайской народной республики в этот четверг. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Предполагаемые торговые санкции связаны с «кражей интеллектуальной собственности», которая производится Китаем в отношении США при прямом участии государства, согласно версии американской стороны.

О каких именно технологиях идет речь, в материале не уточняется, однако сказано, что китайское государство якобы принуждает компании из США к передаче интеллектуальной собственности, пользуясь фактом экономической значимости своей страны. Названия компаний, принужденных к подобному сотрудничеству, не указаны.

По данным источника, в Пекине уже осведомлены о намерении Трампа объявить санкции и призвала президента «не быть слишком эмоциональным». Как уточняется в материале, советники президента США пытались предостеречь его от конфронтации с крупнейшей экономикой мира, имеющей огромный оборот со Штатами, но Трамп настроен решительно.