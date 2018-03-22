В Москве задержали экс-депутата Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Бывшего депутата Государственной думы РФ Вадима Варшавского задержали в Москве. Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петркоммерц».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МВД России Ирина Волк. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Банк «Петркоммерц» был лишен лицензии в 2015 году. По данным правоохранительных органов, в 2012 году между Златоустовским металлургическим заводом, владельцем которой был народный избранник и банковской организацией был заключен кредитный договор. Обязательства по кредиту Варшавсикй не выполнил, а деньги присвоил.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).