Сербия выступила категорически против бойкота ЧМ-2018 в России

Белград не поддерживает призывы Лондона к политическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич, как сообщают «Известия».

Сербский дипломат подчеркнул, что его страна не собирается «зарабатывать очки» за счет России, несмотря на официальный курс в сторону Евросоюза, а также выступает против смешивания спорта и политики.

«Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата», - сказал Терзич.

Дипломат добавил, что Сербия в принципе не рассматривала вопрос бойкота по двум причинам. Во-первых, потому что Россию и Сербию связывают двести лет дружеских и братских отношений, а во-вторых, потому что участие в таком масштабном турнире является большой честью, добавил Терзич.

Сербский посол добавил, что сборная его страны сыграет матчи в Самаре и Екатеринбурге, однако главная игра для национальной команды состоится в Москве, поскольку здесь сербским футболистам придется сразиться с Бразилией.

После отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери британское правительство немедленно обвинило во всем Россию, не предъявив доказательств и отказав в доступе к материалам дела. Великобритания объявила о бойкоте ЧМ-2018 в России, выслала российских дипломатов и развернула информационную кампанию против РФ. МИД России уже дал официальную оценку этим действиям.

Великобритания также призвала другие страны последовать ее примеру, а глава МИД Борис Джонсон даже сравнил ЧМ-2018 с «Олимпиадой 1936 года в Берлине». На предложение Королевства с готовностью откликнулась Польша. Швеция, Дания и Исландия допустили возможность бойкота, но не подтвердили ее.