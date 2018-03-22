Исполнитель роли Супермена сбрил «самые дорогие усы в истории кино»

Актер Генри Кавилл, известный кинозрителю по фильмам «Лига справедливости» и последней части «Миссия: невыполнима», сбрил свои усы, который стали объектом киноскандала в прошлом году. В память о растительности на лице Кавилл записал ностальгический видеоролик и разместил его у себя в Instagram.

Скандал из-за усов, вылившийся в многомиллионные затраты студии Warner Bros., случился в 2017 году. Тогда Генри Кавилл был занят на съемках последней части франшизы «Миссия: невыполнима» студии Paramount, где играл агента ЦРУ, носящего усы.

В какой-то момент актерский состав фильма «Лига справедливости» студии Warner Bros., где Кавилл ранее исполнил роль Супермена, был срочно вызван на пересъемки. Но актер уже работал на проекте Paramount, и студия запретила ему сбривать усы для пересъемок в «Лиге справедливости», поскольку посчитала их слишком важной частью образа персонажа.

После долгих споров создатели «Лиги справедливости» сдались и пересняли все сцены с участием усатого Супермена, а после с помощью компьютерной графики удалили растительность на лице актера со всех кадров картины. Это обошлось студии в несколько миллионов долларов, но результат все равно не удовлетворил кинозрителей – согласно устоявшемуся мнению, побритый цифровом способом Супермен выглядел довольно странно.