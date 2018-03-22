Президент Перу попросил об отставке

Президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке со своего поста, об этом сообщает местное издание Diario Gestion. Документ он адресовал конгрессу страны.

Кучински решил уйти с поста на фоне политического скандала в Перу. Согласно версии политических противников президента Перу из партии «Народная сила», тот якобы способствовал подкупу конгрессменов с целью не допустить собственного импичмента.

Конгресс Перу уже принял заявление главы государства об отставке и намерен рассмотреть его в ближайшее время. Пленарное заседание по поводу прошения Кучински состоится 22 марта, однако предварительно парламентарии согласно удовлетворить просьбу президента.