В США решили по-новому казнить преступников

В американском штате Алабама разрешили казнить преступников при помощи азота. Об этом сообщает портал WHNT19.

За закон, позволяющий использовать азот для исполнения смертного приговора проголосовали большинство членов палаты представителей штата. Такой метод будет использоваться, если нет возможности ввести преступнику смертельную инъекцию.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — заявил в ходе дебатов представитель республиканцев Джим Хилл.

Противники метода сомневаются в его безболезненности, поскольку ранее азот не использовался в таких целях.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — считает демократ Томас Джексон.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор Алабамы.