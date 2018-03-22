Суд оставил Саркози на свободе после предъявления обвинений в укрывательстве ливийских денег

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его президентской компании с помощью зарубежных денег. Об этом сообщает Le Monde.

После двух дней допросов суд предъявил политику обвинения. Бывший французский президент остался на свободе, однако находится под судебным контролем.

По версии обвинения, Саркози пользовался незаконным финансированием своей кампании во время выборов во Франции в 2007 году, занимался пассивной коррупцией и принял от ливийского государства несколько десятков миллионов евро. Экс-президент все обвинения отрицает.

По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, в итоге Саркози все-таки получит реальный срок по этому делу.