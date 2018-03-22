Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире семь тысяч человек

Почти семь тысяч человек оказались прописаны всего в одной квартире в Екатеринбурге, об этом сообщается на официальном сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Следователи начали проверку работу сотрудников миграционной службы после сообщений в СМИ о том, что несколько тысяч человек «живут» на территории одной небольшой квартиры. После выяснения обстоятельств дело выяснилось, что дело обстоит еще хуже.

Оказалось, что полиция уже возбуждала уголовное дело по поводу незаконной постановки граждан на учет в связи с упомянутой квартирой. В декабре 2016 года там было прописано 57 человек. Однако за период следствия по делу на упомянутой жилплощади прописали еще 6844 человека, что изрядно озадачило следователей.

«В ходе проверки следствием СКР будет тщательно проанализирована ситуация, при которой, несмотря на расследование органами внутренних дел уголовного дела, значительно возросло число зарегистрированных в этой же квартире граждан», - говорится в сообщении комитета.

Чтобы выяснить, как такое могло произойти, следователи опросят владельца квартиры и сотрудников миграционного отдела в полиции, а также тщательно изучит документацию по делу. После комплекса мероприятий СКР даст объективную правовую оценку действиям полиции.