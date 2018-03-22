Telegram обжалует в ЕСПЧ решение суда о передаче ФСБ ключей шифрования

Интернет-мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда о штрафе на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката компании Павла Чикова.

«Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», - приводит агентство его слова.

20 марта Роскомнадзор направил уведомление в адрес компании с требованием предоставить ФСБ ключи от дешифровки сообщений пользователей Telegram в течение 15 дней. В случае отказа ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ. Основатель мессенджера Павел Дуров отказался раскрывать органам безопасности информацию о переписке пользователей.

Напомним, Мировой суд Мещанского района столицы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ выполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи.