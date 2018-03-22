Минтруда готовит предложения по индексации пенсий выше уровня инфляции

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовит предложения по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, передает «Газета.Ru».

По словам министра, задача о выводе индексаций пенсий на новый уровень уже поставлена, и работа по ней ведется с начала этого года. В данный момент ведомство готовит системные предложения по этому вопросу, которые планирует выдвинуть в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов.

«Задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января», - сказал Топилин.

Глава министерства труда и соцзащиты также добавил, что ведомство в работе будет ориентироваться на стратегию, утвержденную еще в 2013 году. Согласно этой стратегии, к 2030 году уровень пенсий в стране должен достичь показателя от 2,5 до 3 прожиточных минимумов.