С 1 апреля правительство повысит ставки утильсбора на автомобили

Правительство утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, которые вступят в силу с 1 апреля. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«С 1 апреля 2018 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15%. Целью принятого решения является создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов», - говорится в сообщении.

О том, что утильсбор будет повышен в среднем на 15% для всех категорий автомашин, ранее заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В то же время издание «Коммерсант» пишет, что с учетом всех пересчетов повышение ставки утильсбора могут оказаться значительно выше. Для легковых автомобилей с двух-трехлитровыми двигателями сбор вырастет на 49%, для коммерческих автомобилей массой 2,5–3,5 тонны повышение возможно на 52%, для грузовых машин - на 130%.

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году в связи со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.