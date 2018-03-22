Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом «Витас», устроил стрельбу в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, Витас открыл огонь из пистолета возле собственного загородного дома в элитном подмосковном поселке. К счастью, исполнитель стрелял из охоложенного оружия.

«Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции», - сообщил источник.

Причины, по которым популярный певец решил устроить стрельбу, не уточняются. Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, в районе действительно были слышны хлопки выстрелов, и в данный момент проводится проверки в отношении мужчины 1979 года рождения, после которой органы примут процессуальное решение.