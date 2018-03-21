Корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» успешно стартовала с космодрома Байконур в среду в 20:44 по московскому времени. В 20:46 произошло отделение первой ступени, в 20:49 и 20:56 отделились вторая и третья ступени.

Корабль взял курс на Международную космическую станцию. Стыковка корабля с МКС запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 по Москве, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Встречать их будут россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Продолжительность полета составит 161 день.