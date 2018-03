«Фейк-ньюс» в ярости от того, что я позвонил Путину и поздравил с победой – Трамп

Президент США Дональд Трамп окончательно объяснил свою позицию относительно поздравления Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Свое мнение лидер США изложил на личной странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что сам позвонил Путину с конкретной целью – поздравить его с победой, несмотря на критику и предостережения. Президент США подчеркнул, что большинство американских СМИ, которые он называет Fake News Media, пришли в ярость от этого факта, поскольку жаждали жесткой критики в адрес Путина.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......