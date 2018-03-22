«Фейк-ньюс» в ярости от того, что я позвонил Путину и поздравил с победой – Трамп

Президент США Дональд Трамп окончательно объяснил свою позицию относительно поздравления Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Свое мнение лидер США изложил на личной странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что сам позвонил Путину с конкретной целью – поздравить его с победой, несмотря на критику и предостережения. Президент США подчеркнул, что большинство американских СМИ, которые он называет Fake News Media, пришли в ярость от этого факта, поскольку жаждали жесткой критики в адрес Путина.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Обама в прошлом делал то же самое. Fake News Media - сумасшедшие, потому что хотели, чтобы я жестко раскритиковал Путина. Они не правы! Жить в мире с Россией и другими - это хорошо, а не плохо», - написал Дональд Трамп.

Трамп добавил, что Россия может помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, международным терроризмом и даже надвигающейся гонкой вооружений. Он добавил, что многие предыдущие американские лидеры пытались найти подход к России, но потерпели неудачу, и напомнил о «перезагрузке» Обамы, которая не удалась из-за отсутствия мотивации и энергии.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что советники Трампа изо всех сил пытались предотвратить поздравление Путина с победой на выборах. По информации СМИ, на всех документах, подготовленных для президента США, стояли написанные заглавными буквами слова «DO NOT CONGRATULATE!» («НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!»).

Кроме того, помощник главы Белого дома Хоган Гидли официально выступил перед прессой, где заявил, что Трамп вообще не собирается звонить Владимиру Путину и тем более поздравлять его с победой. Тем не менее, президент США проявил характер и поступил так, как сам посчитал верным.