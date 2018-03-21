Трамп решил добиваться «мира через демонстрацию силы» вместе с Россией

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с победой на президентских выборах. Отвечая на критику «фейковых СМИ», которая прозвучала после его звонка президенту России, он заявил, что с Москвой необходимо ладить.

«Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», - написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома заявил, что улучшение отношений с Россией поможет разрешить многие мировые проблемы, в частности северокорейский кризис, ситуацию в Сирии и на Украине. В тоже время Трамп отметил, что будет добиваться мира с Москвой через «демонстрацию силы» и добавил, что его предшественники Джордж Буш и Барак Обама не смогли договорится с Путиным.

20 марта состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Трамп поздравил Путина с победой на выборах, после чего главы государств обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и КНДР.