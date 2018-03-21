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Шойгу посетил гала-концерт участников «Новой звезды» в Театре Российской армии

Вадим Синицын
23:25 21.03.2018
На сцене Центрального академического театра Россиийской армии прошел большой гала-концерт, где выступили участники музыкального проекта «Новая звезда». Мероприятие посетил и сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Минобороны РФ

В Театре Российской армии прошел большой гала-концерт участников всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». В новом сезоне конкурсанты представляли совершенно новые песни, написанные специально для вокального турнира, а не всемирно известные хиты других исполнителей, как это было принято раньше.

Риск исполнителей оказался оправдан. Присутствовавший на гала-концерте министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил надежду, что новые песни вокалистов «Новой звезды» будут звучать и далее. Министр обратился к конкурсантам и отметил, что российская армия «слушает и слышит вас».

«Мы ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий. И очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, именно на наших сценах – на сценах армии России. Я уже говорил с этой сцены не раз – вы знаете, мы как ледокол, у нас все свое. Можем плыть, плыть и плыть. У нас свои театры, свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии и своя наука. У нас своя Юнармия. И все они представляют армию нашей страны», - сказал Сергей Шойгу.

Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» был придуман министром обороны в качестве «музыкальной карты Родины». Лучшие голоса и лучшие исполнители представляют тот или иной регион Российской Федерации, и зритель может услышать, кто и как звучит в нашей стране.

Большой гала-концерт исполнителей «Новой звезды» будет показан на телеканале «Звезда» 25 марта в 18:40. В нём приняли участие финалисты уникального музыкального проекта. Они исполнили песни, написанные специально для них и впервые исполненные в полуфиналах и финале конкурса.

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