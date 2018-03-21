В Восточной Гуте наступила двадцать третья гуманитарная пауза

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране с учетом резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко.

В целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа.

Наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня и творят произвол в отношении мирных жителей.

Несмотря на сложную ситуацию, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать третья гуманитарная пауза. По предоставленным гуманитарным коридорам из анклава продолжает выходить мирное население.

За сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышло 5 178 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 8 003 человека. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека.

Несмотря на обострение обстановки в отдельных районах страны, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирийской Арабской Республики. В населенном пункте Сакба местному населению выдана 1 тыс. продуктовых наборов, приготовлено 2,8 тыс. порций горячей пищи. 20 марта Центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 1200 продуктовых наборов, 1,2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей пищи.

Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 8,5 тысяч мирных жителей. При участии представителей Центра по примирению в школе «Самар Самми Аль-Юсеф» города Хомс проведена благотворительная акция. Воспитанникам выданы постельные комплекты, одежда и обувь.

Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Телль-Рифъат. Людям выдан свежий хлеб общим весом 3 тонны. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 134 сирийцам, в том числе 46 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 25 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 684 человека.