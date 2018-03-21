В России запущена первая опытная зона 5G

Запуск первой в России опытной зоны 5G произошел на территории инновационного центра «Сколково». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».

Как сообщается, 5G сеть поможет продемонстрировать новые возможности технологий связи.

Более того, отмечается, что новая сеть поможет развитию в таких отраслях, как экономика и бизнес.

«Перспективные для 5G области – это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. Мы уже готовим «пилоты» по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии», — отметил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Помимо этого, в ближайшем будущем будут определены возможности использования конкретных радиочастот для массового распространения сети 5G в будущем.