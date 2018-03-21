Опубликовано видео с места обрушения дома в центре Москвы

Сайт телеканала «Звезда» публикует видео с места обрушения административного здания в Москве по адресу улица Трубная, 31. Информации по жертвам и раненым пока не поступало. Известно, что пострадало четыре автомобиля.

На кадрах видно, как на месте происшествия работают спасатели, они пытаются найти людей, которые в момент инцидента могли оказаться рядом с домом или внутри него. По словам заместителя начальника управления по ЦАО московского главка МЧС Дмитрия Меликова, вероятность нахождения людей в здании крайне мала.

Ранее сообщалось, что площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Обстоятельства инсцидента устанавливаются, проводится обследование здания.