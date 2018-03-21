Создатель WhatsApp призвал интернет-пользователей бойкотировать Facebook

Основатель мессенджера WhatsApp Брайан Эктон посоветовал пользователям удалить свои аккаунты в социальной сети Facebook.

С этим призывом он обратился к подписчикам в Twitter.

«Настало время #удалитьфейсбук», - присоединился к флешмобу создатель WhatsApp, который сейчас проходит в Интернете.

Участники флешмоба решили отказаться от использования социальной сети, после того как стало известно, что Facebook допустил массовую утечку персональных данных пользователей.

Личная информация более 50 миллионов человек была передана третьим лицам компанией Cambridge Analityca, которые в свою очередь получали данные через Facebook.

Этот факт не мог не вызвать волну негодования у зарегистрированных в ней пользователей.

Стоит отметить, что мессенджер WhatsApp также принадлежит сети Facebook, однако его владелец Брайан Эктон покинул компанию в начале 2018 года и на данный момент занимается собственным фондом.

Ранее сообщалось, что основатель сети Facebook Марк Цукерберг потерял $6 млрд из-за скандала с утечкой данных в Facebook.