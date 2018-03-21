МИД возмутило сравнение Джонсона ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936

Сравнение ЧМ-2018 по футболу в Россией с Олимпиадой 1936 года (проводилась в Берлине, Третий рейх - прим. ред.) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства. Об этом заявила на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова главы Форин Офиса Бориса Джонсона.

На заседании парламентского комитета по международным делам член комитета, депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил, президент России Владимир Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года, в качестве PR-хода. Джонсон согласился со своим коллегой.

«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства», – написала Захарова.

Как она заявила, теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Великобритании на российском направлении связаны с тем, чтобы создать образ врага, при этом придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания.

«Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России», – указала официальный представитель МИД РФ.

Она также добавила, что если с отравлением Скрипалей никакой ясности нет из-за отказа Британии предоставить сведения, то с Борисом Джонсоном дела обстоят иначе: «очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

«Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира», – отмечает Захарова.

В британском Солсбери четвертого марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом причастна Россия, Москва все обвинения отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге 21 марта заявил, что Москва считает нападение на российских граждан в Великобритании терактом. Также, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен на своей территории обеспечить защиту от теракта. Ермаков добавил, что Лондон без объяснения причин продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери улики могли уже исчезнуть.