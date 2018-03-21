В центре Москвы обрушилось административное здание
Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Отмечается, что здание находится на реконструкции.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
В Москве на улице Трубной, 31 обрушилась часть фасада и кровли трехэтажного административного здания.
«Информации о пострадавших не поступало, дальнейшая информация уточняется», – сообщили сайту телеканала «Звезда» в МЧС по Москве.
Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Отмечается, что здание находится на реконструкции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится обследование здания.