В центре Москвы обрушилось административное здание

В Москве на улице Трубной, 31 обрушилась часть фасада и кровли трехэтажного административного здания.

«Информации о пострадавших не поступало, дальнейшая информация уточняется», – сообщили сайту телеканала «Звезда» в МЧС по Москве.

Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Отмечается, что здание находится на реконструкции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится обследование здания.