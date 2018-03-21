Генсек ООН поздравил Путина с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора получил поздравление с победой на выборах главы государства от генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, сообщается в пресс-службе Кремля.

Также отмечается, что Путин и Гуттереш обсудили международную повестку дня. Особое внимание они уделили ситуации в Сирии.

«При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединённых Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве», - рассказали в Кремле.

Более того, российская сторона выразила готовность продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН.

Антониу Гуттереша подчеркнул особый вклад России в поддержании глобальной безопасности и стабильности.

В заключении телефонного разговора генсек ООН получил предложение посетить Россию.

Ранее Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.