Вышел тизер сериала-триллера по рассказу Джорджа Мартина

Американский телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала «Ночной полет» (англ. Nightflyers). Сериал был снят по одноименному рассказу писателя Джорджа Р.Р. Мартина – автора саги «Игра престолов».

О планах экранизировать «Ночной полет» было известно еще 2016 году, однако телеканал подтвердил информацию лишь в 2017 году.

Сам писатель описывает новый сериал как «Психо» Альфреда Хичкока, только здесь действие разворачивается космическом пространстве.

Рассказ был написан Мартином в 1980 году. Это история о группе исследователей, которые на космическом корабле Nightflyer отправляются в долгое и опасное путешествия с целью установить контакт с инопланетными существами.

Известно, что первый сезон состоит из 10 серий. Его премьера состоится осенью 2018 года.