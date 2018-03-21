Тайская авиакомпания отказалась перевозить полных пассажиров

Места бизнес-класса на новых лайнерах Dreamliner компании Thai Airways будут оборудованы подушками безопасности и ремнями, которые не возможно использовать полным пассажирам. Об этом сообщает Bankok Post.

Как заявил вице-президент отдела безопасности и стандартов Thai Airways Пратханы Паттанасири, пассажиры с талией свыше 142,24 сантиметров не смогут закрепить новые ремни так, чтобы они отвечали стандартам безопасности.

Из-за этого авиакомпания также запретила перевозку детей на руках у взрослых, которая стала невозможной из-за новой конструкции ремней.