Телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя: видео

В китайской провинции Ганьсу мужчина попытался заменить аккумулятор у мобильного телефона, при этой манипуляции с гаджетом устройство взорвалось буквально у пользователя в руках всего в нескольких сантиметрах от лица. Видео с камер наблюдения опубликовано на сайте Pear Video.

Как заявил владелец магазина электронной техники, где случился инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы взять щипцы и при помощи их вскрыть телефон.

На кадрах ролика видно, как владелец гаджета пытается заменить аккумулятор, и во время замены устройство загорается в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители магазина выбегают из помещения.Владелец магазина заявил, что взрыв произошел из-за того, что пользователь повредил батарею. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.