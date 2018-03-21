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Audi отзывает в России автомобили шести моделей из-за дефекта

дарья михалина
19:49 21.03.2018
Всего в список попало 18 автомобилей.
Audi отзывает в России автомобили шести моделей из-за дефекта
Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress

Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6 моделей марки Audi. В списке значатся модели А3, A4, A5, А6, А7, Q3, проданные в 2017 году.

Всего отзываются 18 транспортных средств.

Причиной тому стала ограниченная функция экстренного вызова – с оператором можно связаться только по средствам голосового канала. В то время как предусмотренная функция оповещения экстренных служб по SMS в вышеупомянутых моделях не работает. Невозможен и обратный вызов из центра Audi.

На автомобилях, подлежащих отзыву, будет заменен диагностический интерфейс шин, данных и блок управления онлайн-служб.

В случае, если машина автовладельца попадает в этот список, ему поступит звонок или письмо из дилерского центра. Все ремонтные работы будут произведены за счет производителя.

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