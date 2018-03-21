В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

В парламенте самопровозглашенной республики Косово распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает CBS.

По сообщению телеканала, это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией. Голосование таким образом прервали депутаты левонационалистической партии «Самоопределение». Некоторые политики после этого надели противогазы, других из зала вывели.

Отмечается, что это уже четвертая попытка косовского парламента проголосовать за документ, его принятие для визовой либерализации требуют западные страны. Ранее в помещении парламента слезоточивый газ распыляли в 2016 году. Тогда партия «Самоопределение» выражала протест из-за принятия соглашения о демаркации границ, которое было подписано в Брюсселе.

Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население его составляют албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, так называется данный регион в конституции, своей частью своей. Россия не признает независимость Косово.