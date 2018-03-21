«Газпром» подаст иск в международный суд против Украины

Российская энергетическая корпорация «Газпром» собирается подать в суд на Украину за незаконное изъятие имущества. Иск в международный арбитражный суд уже готовится, как сообщает информационное агентство RNS.

В «Газпроме» действия украинской стороны называют неправомерными. А взыскание штрафа за «монополизм» - нарушением заключенного в 1998 году соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа», - заявили в «Газпроме».

Ранее газовым холдингом уже было направлено уведомление о нарушении Украиной своих обязательств.

Напомним, что Украина взыскала с «Газпрома» почти $3,8 млн по штрафу за «монополизм».