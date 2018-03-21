В СК назвали приоритетную версию взрыва газа в жилом доме в Мурманске

В качестве приоритетной версии взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске следователи рассматривают умышленное повреждении газового оборудования одним из жильцов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Следком».

Напомним, вечером, 20 марта, в доме произошел взрыв газа. В результате инцидента оказались полностью разрушены три этажа.

По последним данным, жертвами происшествия стали три человека: двое погибли в момент взрыва, третий умер от полученных ранений в больнице. Еще трое жильцов дома пострадали.