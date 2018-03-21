Пользователи Сети поздравили Лаврова с днем рождения

Сегодня поздравления с днем рождения принимает глава МИД РФ Сергей Лавров. Свое 68-летие он отмечает в рабочей поездке в Японии. Вместе с коллегой Таро Коно министр иностранных дел РФ обсудил ряд важнейших вопросов, в том числе и совместную хозяйственную деятельность на Курилах и размещение американских ПРО в Японии.

Стоит отметить, что к приезду Лаврова в Токио неожиданно выпал снег и подарил всем редкое по красоте явление - сакуру в снегу. Японский коллега намекнул Лаврову, что это он привез с собой снег. На что министр в свойственной ему манере пошутил: «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду».

А уже после беседы, которая продлилась в три раза дольше запланированного, главе российского МИД подарили торт в виде футбольного мяча. Сергей Лавров не остался в долгу и вручил коллеге официальный мяч ЧМ-2018.

Пользователи соцсетей тоже не остались в стороне и душевно поздравили главу МИД РФ с днем рождения.