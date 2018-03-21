Губернатор Воробьев заявил, что полигон Ядрово со следующей недели закроют

Мусорный полигон Ядрово в Волоколамском районе в Подмосковье со следующей недели закроют. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Полигон старый, здесь до сих пор нет системы дегазации. Буквально со следующей недели мы приступаем к активной фазе рекультивации полигона. По сути, он будет закрыт. Мы закрываем пленкой полигон. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки в режиме ЧС закрыть полигон», – сказал он.

Как заявил губернатор, сейчас задача властей состоит в том, чтобы создать купол, который в будущем обеспечит дегазацию.

«К 15 июня мы должны завершить все процедуры, все контракты заключены», – заявил Воробьев.

Он добавил, что в полигон будет инвестировано порядка 120–140 миллионов рублей и он будет полностью законсервирован.

Кроме того, Воробьев посетил волоколамскую больницу, куда сегодня, 21 марта, с жалобами обратились школьники. По его словам, медики сделают заключения, дадут рекомендации, которым будет необходимо следовать.

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей», – заявил губернатор Московской области, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел очередной выброс свалочного газа, в настоящее время он устранен.