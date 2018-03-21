Свобода по-американски: как освободительная операция США превратила жизнь иракцев в ад

Пятнадцать лет назад, 20 марта, США и их союзники начали военную операцию в Ираке. Она получила кодовое название «Иракская свобода». Тогда 43-й президент США Джордж Буш-младший провозгласил: «Мы приходим в Ирак с великим уважением к его гражданам, их цивилизации и религиям, которые они практикуют...». Позже многие иракцы на себе ощутили «уважительное» отношение американских солдат к местным жителям.

Среди них – бывший узник тюрьмы Абу-Грейб Али аль-Каиси. Американские солдаты задержали его в октябре 2003 года, ему присвоили номер 151716. С этой минуты для иракца начался ад.

«Как только заключенный входил, его приковывали у металлической двери в камеру и пытали: били током, поливали мочой, вставляли дуло винтовки в наиболее чувствительные части тела. Или вводили рукоятку от швабры, сломанную рукоятку, внутрь. Потом были кровотечения, требовалось хирургическое вмешательство», – рассказал мужчина.

Пересматривая свои тюремные фотографии Али признается: после чудовищных пыток водой он до сих пор боится принимать ванну или нырять.

За 15 лет, что прошли с начала вторжения США в Ирак, прийти в себя не может вся страна. От могучей восточной державы остались руины, на которых расцвел терроризм. А ведь в 2003 году многие там были рады американским войскам. Еще один узник Абу-Грейб, Эмад аль-Лами, вспоминает, что, когда пришли американцы, все думали, что преступный режим в Ираке наконец прекратит свое существование.

«Когда пришли американцы, мы думали, они избавят нас от преступного режима. У каждого будет свой дом, машина, как в процветающих арабских странах или даже на Западе. А получилось наоборот: они оказались убийцами мусульман», – рассказал аль-Лами.

Теперь у него переломанный в нескольких местах нос, отбитые легкие и плечи. А при виде американцев он всегда переходит на другую сторону улицы.

Но те, кто затеял войну, обманули не только иракцев. Они попытались обмануть весь мир. Кадры с госсекретарем Колином Пауэллом, размахивающим пробиркой якобы с образцами сибирской язвы в здании ООН, стали символом циничного политического манипулирования. Уже разгромив весь Ирак, разрушив города и поймав Саддама Хусейна, американцы так и не нашли ни химического, ни бактериологического, ни ядерного оружия. Зато на пике боевых действий ежемесячно гибли по три тысячи гражданских иракцев.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина отмечает, что свергнутый режим был далек от идеала, но тот беспорядок, который воцарился после него, превратил жизнь людей в настоящий кошмар.

«Да, свергнутый режим был не идеален, но по улицам Багдада можно было гулять, не опасаясь разбоя и терактов. Такого количества жертв не было при Саддаме даже при репрессиях, а то, что происходит сейчас, – полный беспорядок», – отметила Супонина.

Самая современная на тот период армия мира победила войска Саддама всего за полтора месяца. А последствия приходится разгребать уже полтора десятка лет. С тех пор в США сменилось уже несколько хозяев Белого дома. Но осталось понимание того, что, если нужно, повод для войны всегда найдется. А место фальшивых пробирок заняли фальшивые видеокадры и хештеги в соцсетях.