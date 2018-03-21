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Порошенко подписал указ, обязывающий россиян предварительно сообщать о въезде на Украину

дарья михалина
18:22 21.03.2018
В ближайшие месяцы будет введен механизм проверки оснований россиян для поездки на Украину.
Порошенко подписал указ, обязывающий россиян предварительно сообщать о въезде на Украину
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Петр Порошенко подписал указ, согласно которому россияне обязаны заведомо оповещать о своем намерении въехать на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики» от 1 марта 2018 года.

Помимо того, что граждане РФ обязуются заблаговременно предупреждать о своем намерении посетить Украину, необходимо будет также предоставить основания для въезда. Заявку можно будет подать в электронном виде. Механизм проверки оснований для въезда планируется ввести в ближайшее время.

Распоряжение вступит в силу в течение двух месяцев.

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