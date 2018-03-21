В Минобороны заявили, что разговоры о «Новичке» Британия ведет на непрофессиональном уровне

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов сыронизировал по поводу названия вещества, которое Британия называет «Новичок», заявив, что разговоры о нем ведутся на непрофессиональном уровне.

«Давайте проведем расследование на уровне профессионалов, а не просто на уровне обвинения России в том, что это она изготовила "Новичок". Что такое "Новичок"? Вот я знаю, что такое фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты (формула зарина – прим. ред.). А что вы имеете в виду под словом "Новичок"?» – сказал Кириллов, выступая на специальном брифинге для иностранных послов по так называемому делу Скрипалей.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ заявлял, что инцидент в Солсбери и провокации в сирийской Восточной Гуте могут быть связаны.

Кириллов выразил уверенность, что Британия опасается проводить объективное расследование покушения на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергя Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта Скрипалей хотели отравить, их обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери. Власти Британии заявили, что к покушению якобы причастна Россия. Москва многократно отрицала свою причастность к этому инциденту, заявляя, что обвинения необоснованны.