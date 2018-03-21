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Глава МИД Британии Джонсон призвал не приостанавливать все контакты с Россией

Лина Давыдова
18:08 21.03.2018
Борис Джонсон считает, что так называемое дело Скрипаля не должно привести к разрыву контактов на всех уровнях между Россией и Великобританией.
Фото: Rob Pinney / ZUMAPRESS.com / Globalllookpress

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь якобы связано с президентскими выборами в России.

«Время (отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери – прим. ред.), вероятно, близко связано с выборами в России», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери 4 марта.

Он назвал вероятную, по его мнению, причину нападения на Скрипаля. По словам Джонсона, таким образом всему миру продемонстрировали, что «ни один бывший российский агент не может спать спокойно».

«Используя конкретный тип нервно-паралитического вещества, которое было разработано непосредственно в СССР, в России, по сути, продемонстрировали, что ни один бывший российский агент не может спать спокойно и должен опасаться возмездия со стороны России», – отметил Джонсон.

Глава МИД Великобритании также добавил, что в ближайшее время контактов на высшем уровне между Лондоном и Москвой не будет. При этом Джонсон пояснил, что это не означает прекращения диалога на всех уровнях.

«Несмотря ни на что, среди россиян очень многие восхищаются Великобританией. Мы хотели бы продолжать общение с российским народом», – сказал глава британского МИД.

Инцидент в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили веществом А234 и что к этому причастна Россия. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Между тем в России свою причастность к произошедшему нападению отрицают. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в Москве отравление Скрипалей в британском Солсбери рассматривают как теракт против российских граждан на территории Великобритании.

Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также голословные обвинения в адрес России  в связи с этим делом обсудят эксперты на ток-шоу «Процесс». Не пропустите в среду в 21:35 на телеканале «Звезда».

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